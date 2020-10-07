نشرة حوادث الفجر: مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في حادث مروري بميدان الرماية
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:03 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار
البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية
أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأن أعداد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بميدان الرماية، وصلوا حتى الآن إلى 2 وفيات و13 مصابًا، جرى نقلهم إلى المستشفى وأن الحادث أسفر عن سكب البنزين على الأرض، جراء انقلاب الميكروباص، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالجيزة، بإشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة، مدعومين بسيارة إطفاء للتأمين، وإزالة البنزين المسكوب.
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حجز إعادة محاكمة متهم بالهجوم على فندق الغردقة للحكم
قررت الدائرة الثانية، بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد مجدي أبو الخير القضية رقم 4443 لسنة 2016 جنايات الزيتون والمعروفة إعلاميا بـ "الهجوم على فندق بالغردقة"، لجلسة 10 ديسمبر للنطق بالحكم.
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استمرار حبس فتاتي ليل قتلا مهندسا بأكتوبر
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس فتاتي ليل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، في واقعة قتل مهندس خمسيني العمر، بعد قضاء سهرة حمراء لسرقته.
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أم تقتل طفلها لممارسة الرزيلة مع عشيقها بحلوان.. وقرار من المحكمة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان تجديد حبس سيدة وعشيقها بتهمة تخدير طفلها بأقراص مخدرة لممارسة الرذيلة في منطقة المعصرة.
للمزيد اضغط هنا
البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية
أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأن أعداد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بميدان الرماية، وصلوا حتى الآن إلى 2 وفيات و13 مصابًا، جرى نقلهم إلى المستشفى وأن الحادث أسفر عن سكب البنزين على الأرض، جراء انقلاب الميكروباص، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالجيزة، بإشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة، مدعومين بسيارة إطفاء للتأمين، وإزالة البنزين المسكوب.
للمزيد اضغط هنا
حجز إعادة محاكمة متهم بالهجوم على فندق الغردقة للحكم
قررت الدائرة الثانية، بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد مجدي أبو الخير القضية رقم 4443 لسنة 2016 جنايات الزيتون والمعروفة إعلاميا بـ "الهجوم على فندق بالغردقة"، لجلسة 10 ديسمبر للنطق بالحكم.
للمزيد اضغط هنا
استمرار حبس فتاتي ليل قتلا مهندسا بأكتوبر
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس فتاتي ليل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، في واقعة قتل مهندس خمسيني العمر، بعد قضاء سهرة حمراء لسرقته.
للمزيد اضغط هنا
أم تقتل طفلها لممارسة الرزيلة مع عشيقها بحلوان.. وقرار من المحكمة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان تجديد حبس سيدة وعشيقها بتهمة تخدير طفلها بأقراص مخدرة لممارسة الرذيلة في منطقة المعصرة.
للمزيد اضغط هنا
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