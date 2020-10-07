نشرة حوادث الفجر: مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في حادث مروري بميدان الرماية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:03 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار

البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية

أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأن أعداد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بميدان الرماية، وصلوا حتى الآن إلى 2 وفيات و13 مصابًا، جرى نقلهم إلى المستشفى وأن الحادث أسفر عن سكب البنزين على الأرض، جراء انقلاب الميكروباص، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالجيزة، بإشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة، مدعومين بسيارة إطفاء للتأمين، وإزالة البنزين المسكوب.
للمزيد اضغط هنا

حجز إعادة محاكمة متهم بالهجوم على فندق الغردقة للحكم

قررت الدائرة الثانية، بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد مجدي أبو الخير القضية رقم 4443 لسنة 2016 جنايات الزيتون والمعروفة إعلاميا بـ "الهجوم على فندق بالغردقة"، لجلسة 10 ديسمبر للنطق بالحكم.
للمزيد اضغط هنا

استمرار حبس فتاتي ليل قتلا مهندسا بأكتوبر

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس فتاتي ليل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، في واقعة قتل مهندس خمسيني العمر، بعد قضاء سهرة حمراء لسرقته.
للمزيد اضغط هنا

أم تقتل طفلها لممارسة الرزيلة مع عشيقها بحلوان.. وقرار من المحكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان تجديد حبس سيدة وعشيقها بتهمة تخدير طفلها بأقراص مخدرة لممارسة الرذيلة في منطقة المعصرة.
للمزيد اضغط هنا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حادث ميدان الرماية بوابة الفجر الهجوم على فندق الفجر

أخبار تهمك

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 20 ساعة

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ أقل من ساعتين

جمعية المحترفين تنهي أزمة أحمد حمدي مع الجونة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الاتفاق السعودي يرصد مليون دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

منذ ساعتين

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يُحدد مبلغًا خرافيًا للاستغناء عن «الهداف»

منذ ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

الجوكر كلمة السر.. موسيماني يحل أزمة الأهلي الدفاعية

منذ 33 دقيقة

عاجل.. "المركزي": ارتفاع الاحتياطى الأجنبي إلى 38.43 مليار دولار

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نشرة حوداث "الفجر": تأجيل معارضة تامر عاشور بـ"التهرب من الضرائب".. وتجديد حبس ميكانيكي لقتله جامع قمامة

نشرة حوادث الفجر: حبس عصابة الشرطة المزيفة في عابدين

نشرة حوادث الفجر: الإفراج عن 837 من نزلاء السجون

نشرة حوادث الفجر: اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان

نشرة حوادث الفجر: الحبس 7 سنوات للسائق المتسبب في حادث وفاة طبيبات المنيا

نشرة حوادث الفجر: تعرف على الاتهامات الموجهة لـ هدير الهادي فتاة الـ TikTok

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

03:35 م

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»