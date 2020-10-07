بتكلفة 17 مليون حنيه.. رفع كفاءة الصرف الصحي بقرية أبيس الثانية بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن بدء مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالقرية بتكلفة 17 مليونا، وذلك بإحلال وتجديد الخط الرئيسي الأوسط بالقرية بالدفع النفقي قطر 1000 مم، ومدة التنفيذ 3 أشهر، بالإضافة إلى إنشاء خط طوارئ يحمل تصرفات الأمطار أثناء النوات، والتشديد على مراجعة ربط شبكة الصرف الزراعي حتى لا يحدث ارتداد مياه المصرف إلى القرية.





جاء ذلك خلال تفقده أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي بقرية أبيس الثانية بنطاق حي شرق، وذلك بعد تخصيص 22 مليون جنيه لمواجهة مشاكل الأمطار بالقرية للعام الحالي.





وقال اللواء محمد الشريف، إن مشكلة غرق القرية بمياه الأمطار لن يتكرر مرة أخرى، مشيرا إلى أن قرية أبيس الثانية بها نصف مليون نسمة وهو عدد كبير من المواطنين يحتاج الى توفير كافة الخدمات والمرافق، مؤكدا على أنة تم توفير تمويل المشروع بتكلفة إجمالية 22 مليون، سيتم العمل على مشروع الخط الرئيسي بإجمالي 17 مليون جنيه، مؤكدا استعداد الإسكندرية لاستقبال موسم الأمطار بالتنسيق مع وزارة الري في حالة ارتفاع منسوب مياه الترع.





من جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية إن المشروع قد يستغرق 3 أشهر، حيث سيتم العمل على حل كل مشاكل القرية، ومعالجة شبكة الصرف الصحى الرئيسية، بعد أن تم توفير التمويل الخاص بالمشروع.





يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أطلق مبادرة لتطهير القرى والنجوع تحت شعار"الإسكندرية تقدر"، من داخل قرى أبيس، والتي تستهدف تطهير 254 قرية و40 قرية أخرى تابعة بإجمالي 294 قرية، وذلك من خلال الاستعانة بمعدات وماكينات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها 25 ألف ماكينة " وتم تطهيرها وتعقيمها بالكامل للتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، حيث وفرت المحافظة كل مواد التعقيم اللازمة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.



