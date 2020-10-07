مدير عام هيئة الشارقة: كورونا حررت مقتنيات المتاحف من حيزها المكاني

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:58 م
مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف
مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف
وكالات
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قالت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف إن فيروس كورونا المستجد أسهم بالرغم من تأثيراته السلبية في تحرير مقتنيات المتاحف من حيزها المكاني و الزماني.

 

وأوضحت عطايا خلال مشاركتها في مؤتمر "ميزيوم آيدياز 2020 - أفكار المتاحف" الذي عقد اليوم افتراضيا أن الهيئة سارعت إلى إتاحة باقة من مقتنياتها الدائمة و معارضها المؤقتة على منصات إلكترونية، لتمكن الزوار من التجول افتراضيا في أروقة متاحفها.. فيما تمكنا بفضل تطويرنا لاستراتيجيتنا الرقمية من تعزيز قدرة عدد أكبر من الناس على الاطلاع على مقتنيات المتاحف بشكل أسهل إذ لم تعد مضطرا للتواجد فعليا في داخل المتحف لتراها " .

 

و أشارت إلى أن دور المتاحف في المستقبل سيتغير في ظل المخاوف المرتبطة بالأوضاع الصحية عالميا.. وقالت: " لأول مرة في التاريخ، يتعين علينا إعادة التفكير في مفهوم المتاحف و أن نتحلى بالشجاعة لتجاهل الأفكار والنماذج القديمة و هذه فرصة لأن نتعامل مع هذا الأمر بعقول وقلوب منفتحة، ونبني تصورا جديدا وأكثر تشويقا وإثارة".

 

و أكدت عطايا أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، منحتهم الفرصة لإعادة النظر في استراتيجيتهم الرقمية، والعمل على تطوير منصاتهم، للبقاء على اتصال دائم مع الجماهير.

 

وقالت : " الآن نحن قادرون على مشاركة المعلومات مع الجميع في أنحاء العالم وبالنسبة لنا في هيئة الشارقة للمتاحف، نؤمن بأن الوصول إلى مختلف أنواع المعلومات حق من حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في الثقافة و التحلي بدراية فيها".

 

جدير بالذكر أن نسخة هذا العام من مؤتمر "ميزيوم آيدياز 2020 - أفكار المتاحف" السنوي الذي انطلق في لندن في العام 2012 تنعقد تحت شعار "استكشاف الأفكار التي ستشكل ملامح متاحف المستقبل"، بمشاركة خبراء ومختصين في الشؤون المتحفية من أكثر من 30 دولة حول العالم.

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