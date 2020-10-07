الصور الأولى لحريق كافيه شهير بالمعادي

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حصلت بوابة الفجر علي عدد من الصور الاولي لحريق نشب بكافيه شهير في منطقة المعادي.



وكان قد نشب حريق هائل في احدي الكافيهات الشهيرة بمنطقة المعادي، منذ قليل، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة إخطارًا، بنشوب حريق في كافيه بشارع النصر بمنطقة المعادي، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وجارٍ التعامل مع النيران للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

