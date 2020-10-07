عبد الله السعيد يقود هجوم بيراميدز أمام نادي مصر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نادي مصر بعد قليل على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي :-

 

حراسة المرمى : مهدي سليمان

 

خط الدفاع : أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

 

خط الوسط : محمود حمادة - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل

 

خط الهجوم : جون أنطوي.

 

البدلاء :-

 

أحمد الشناوي - إسلام عيسى - طارق طه - محمد عطوة - دودو الجباس - محمد فتحي - محمد فاروق - عمر العيوني.

أخبار تهمك

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 9 ساعات

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ أقل من ساعتين

الجوكر كلمة السر.. موسيماني يحل أزمة الأهلي الدفاعية

منذ 13 دقيقة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الزمالك يُحدد مبلغًا خرافيًا للاستغناء عن «الهداف»

منذ 42 دقيقة

جمعية المحترفين تنهي أزمة أحمد حمدي مع الجونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "المركزي": ارتفاع الاحتياطى الأجنبي إلى 38.43 مليار دولار

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 10 ساعات

الاتفاق السعودي يرصد مليون دولار لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

03:32 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»