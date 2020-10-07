عبد الله السعيد يقود هجوم بيراميدز أمام نادي مصر

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نادي مصر بعد قليل على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

خط الوسط : محمود حمادة - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل

خط الهجوم : جون أنطوي.

البدلاء :-

أحمد الشناوي - إسلام عيسى - طارق طه - محمد عطوة - دودو الجباس - محمد فتحي - محمد فاروق - عمر العيوني.