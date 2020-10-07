عاجل حريق هائل بإحدى الكافيهات في المعادي

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نشب حريق هائل في احدي الكافيهات بمنطقة المعادي، منذ قليل، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة إخطارًا، بنشوب حريق في كافيه بشارع النصر بمنطقة المعادي، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وجارٍ التعامل مع النيران للسيطرة على الحريق.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأصدرت نيابة مصر الجديدة الجزئية اليوم الأربعاء، حبس صاحب محل مصوغات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع المشغولات الذهبية المُهربة من الخارج، وغير مدموغة بالدمغة المحلية وذلك مخالفة لأحكام القانون.



كما اعترف المتهم أمام النيابة أنه يتخذ من محله مكانًا لممارسة نشاطه الغير مشروع ويحتفظ بداخله على كمية كبيرة من المصوغات المُهربة من الخارج وبعضها محلي الصنع غير مدموغ بخاتم مصلحة الدمغة والموازين، والبعض الآخر مُهرب من الخارج وغير مُسدد عنه الضرائب والرسوم الجمركية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام صاحب محل مصوغات كائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في تجارة وبيع المشغولات الذهبية المُهربة من الخارجو



وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع الجهات المعنية، تم استهداف المحل الخاص به وأسفر التفتيش عن ضبط كيلو وثمانون جرام مشغولات ذهبية مركب على بعضها أحجار كريمة مختلفة الأشكال من بينها 270 جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بالماس وغير مدموغة بخاتم مصلحة الدمغة والموازين ومُهربه من الخارج وغير مُسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة للخزانة العامة، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات نحو مليون جنيه بخلاف قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.



بمواجهته أقر بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

