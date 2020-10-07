القبض على مفتي "داعش" في كركوك

ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء، القبض على مفتي "داعش" في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقالت وكالة الاستخبارات الاتحادية في بيان صحفي، إن "استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابية المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأضافت، أن "الملقى القبض عليه كان يعمل المفتي الشرعي بما يسمى ولاية كركوك /ناحية الرشاد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية".

وأشارت إلى أنه "من عائلة داعشية ولديه اثنين من اخوتة وابن عمه ضمن صفوف عصابات داعش وأن شقيقته هي زوجة أحد آمري داعش في ولاية كركوك".