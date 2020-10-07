وزيرة التعاون الدولي تكشف تفاصيل توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية مع الوكالة الأمريكية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل توقيع عدد من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إن مصر وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية 6 اتفاقيات منذ بداية 2020 تتخطي قيمتها 90 مليون دولار، في قطاعات متنوعة، بالتعليم أو التعليم العالي، والتمكين الاقتصادي للمرأة والصحة.

وقالت "رانيا"، خلال حوارها على فضائية "اكسترا نيوز"، إن علاقات الوكالة الأمريكية للتنمية وجهورية مصر العربية استراتيجية، وتمتد لأكثر من 40 عامًا تضمنت عمل تنفيذي على الأرض، بتواجد وجهود الحكومة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه بالرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم كله، إلا أنه تم استمرار تنفيذ واستكمال الكثير من المشروعات.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أشارت إلي منصة التعاون التنسيقي المشترك إحدى المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الوزارة؛ لتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، لافتة إلى المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية؛ لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.

وقالت "المشاط" إن المحور الثاني من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.

وذكرت أن المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.

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