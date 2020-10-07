تسلسل زمني لارتفاع نسب الشفاء من كورونا في مصر آخر 30 يوما

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في وقت تراجعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" وزيادة عدد حالات الشفاء، بدأ معدلات ونسب الشفاء من الفيروس ترتفع يوما بعد الآخر حتى وصلت إلى نسب كبيرة ومبشرة بشأن التخلص من هذا الوباء.



يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وفيما يلي يقدم "الفجر" تسلسلا زمنيا يكشف كيف ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا في مصر خلال الشهر الأخير:



- 13 سبتمبر الماضي، كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية لــ82.5 % بعد تسجيل 83261 حالة تعافي من كورونا.



- وفي 16 سبتمبر كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل إلى 84.6 % بعد ارتفاع عدد المتعافين إلى 85745 حالة شفاء.



- أما 21 سبتمبر كانت البلاد مع موعد جديد في قفز مؤشر التعافي من الفيروس، وكشفت بيانات وزارة الصحة والسكان ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لـــ 87.7 % بعد تسجيل 89532 حالة تعافي.



- وفي 23 سبتمبر إقتربت نسبة التعافي لـ 90% بعدما كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية إلى 89.1 % بعد تسجيل 91143 حالة شفاء، مؤكدة أن الحالات يتم تقديم الرعاية الصحية لها مجانا.



- و1 أكتوبر الجاري ارتقعت نسب المتعافين من فيروس كورونا بمستشفيات العزل، إلى 93.5 %، بعد تسجيل 96494 حالة شفاء بالجمهورية.



- والساعات الأخيرة، كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية إلى 93.7 % بعد تسجيل 97449 حالة شفاء.



يذكر أن إجمالي عدد حالات كورونا الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الثلاثاء، هو 103902 حالة بينهم 97449 حالة تم شفاؤها، و6001 حالة وفاة.

