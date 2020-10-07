زميل صلاح.. تصريح قوي من نجم ليفربول بشأن الدفاع عن لقب البريميرليج

خرج فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، بتصريحات جديدة، أكد فيها أن فريقه يمر بأوقات عصيبة خلال الفترة الحالية.

وكان ليفربول قد خسر أمام أستون فيلا بنتيجة مذلة 7-2، ضمن منافسات الجولة الماضية من البريميرليج.

وقال فان دايك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC» عند سؤاله عن الدفاع عن لقب البريميرليج: "أعتقد أن محاولة البقاء في القمة هي أصعب شيء".

وتابع فان دايك: "الجميع يريد أن يرى سقوطك عندما تصل إلى القمة، هكذا هي الحياة خاصة هذه الأيام، بالنسبة لي، أريد أن أعطي كل ما لدي حتى الاعتزال وبعد ذلك لا أشعر بأي ندم".

وأكمل: "لا أريد أن أشعر بأي ندم بعد ذلك، أعتقد أن هذا سيكون أسوأ شعور يمكن أن ينتابك، ستكون أوقاتًا صعبة قادمة نحن أبطال وهو أمر استغرق بعض الوقت لتحقيقه، يجب أن نستمتع باللحظة".

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 9 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر إيفرتون الذي حصد 12 نقطة من 4 مباريات.