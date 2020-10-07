الزمالك يُحدد مبلغًا خرافيًا للاستغناء عن «الهداف»

حدد نادى الزمالك سعر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مصطفي محمد، والذي ترغب عدة أندية أوروبية فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع المادر الأبيض ومنتخب مصر الأولمبي.





وكان مصطفى محمد قد تلقي عرضيت من فريق فنربخشة التركي وسبورتينج براجا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن الزمالك رفض بيع اللاعب بسبب الحاجة لخدماته من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.





وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك حدد 10 ملايين دولار للموافقة على بيع مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة، ولكن بشرط الانتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر.







