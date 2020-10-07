الزمالك يُحدد مبلغًا خرافيًا للاستغناء عن «الهداف»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
حدد نادى الزمالك سعر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مصطفي محمد، والذي ترغب عدة أندية أوروبية فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع المادر الأبيض ومنتخب مصر الأولمبي.

وكان مصطفى محمد قد تلقي عرضيت من فريق فنربخشة التركي وسبورتينج براجا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن الزمالك رفض بيع اللاعب بسبب الحاجة لخدماته من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك حدد 10 ملايين دولار للموافقة على بيع مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة، ولكن بشرط الانتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي محمد فرنبخشة سبورتنج براجا الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يُحدد مبلغًا خرافيًا للاستغناء عن «الهداف»

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "المركزي": ارتفاع الاحتياطى الأجنبي إلى 38.43 مليار دولار

منذ حوالي 5 ساعات

جمعية المحترفين تنهي أزمة أحمد حمدي مع الجونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 10 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 22 ساعة

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 9 ساعات

الاتفاق السعودي يرصد مليون دولار لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

الميركاتو الصيفي.. نجم الوداد المغربي على أعتاب الزمالك

فرجاني ساسي يرفض الرحيل عن الزمالك

باسم مرسي على رادار الوداد المغربي

عقبة وحيده تواجه الزمالك لبيع كاسونجو

المصري يحدد سعر نجمه للموافقة على رحيله للزمالك

الزمالك يقطع الطريق أمام الرجاء بشأن ضم حميد أحداد

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

03:32 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»