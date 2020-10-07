عبدالله يتابع تدريب المعلمين على منصات التواصل Edmodo بإطسا

Advertisements

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مركز التطوير التكنولوجي فعاليات البرنامج التدريبي المتميز للتدريب على منصات التواصلEdmodo وبنك المعرفة وكيفية التواصل مع الطلاب والمعلمين.



وتابع الأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تدريب المعلمين والاخصائيين بمدرسة دفنو الرسمية للغات - إدارة اطسا التعليمية، بحضور الأستاذ محمد فاروق، مدير المركز التكنولوجي ومسئولى التطوير التكنولوجي بإدارة إطسا التعليمية.



أكد وكيل الوزارة على ضرورة إتاحة التدريب لجميع المعلمين على مستوى المحافظة بجميع الإدارات التعليمية.



تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر لمسئولي التطوير التكنولوجي بالمديرية وإدارة إطسا التعليمية.وذلك للجهد المبذول في العمل.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجد على البلاد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".