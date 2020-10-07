مرور القليوبية: غلق طريق الخانكة السلام بسبب تعطل قطار نقل "سولار"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة العميد عبدالعظيم محمد مدير إدارة مرور القليوبية، اليوم الأربعاء، غلق طريق الخانكة السلام مؤقتا، وذلك لتعطل قطار نقل "سولار" تعطل خلال عبوره مزلقان على الطريق، وجارى إصلاح عطل القطار وتحركه.

كان قد تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بتعطل قطار نقل "سولار" على خط الخانكة - السلام، أمام مزلقان رئيسي على الطريق، مما أدى إلى توقف طريق الخانكة – السلام بشكل مؤقت.

جرى دفع الفرق الفنية بالتنسيق مع السكة الحديد لإصلاح العطل بجرار القطار وتحركه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وفتح الطريق أمام حركة المرور مرة ثانية.

أخبار تهمك

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 22 ساعة

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 10 ساعات

الجوكر كلمة السر.. موسيماني يحل أزمة الأهلي الدفاعية

منذ 13 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الاتفاق السعودي يرصد مليون دولار لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يُحدد مبلغًا خرافيًا للاستغناء عن «الهداف»

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "المركزي": ارتفاع الاحتياطى الأجنبي إلى 38.43 مليار دولار

منذ حوالي 6 ساعات

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 20 ساعة

جمعية المحترفين تنهي أزمة أحمد حمدي مع الجونة

منذ ساعة و نصف

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

03:35 م

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»