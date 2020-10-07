مرور القليوبية: غلق طريق الخانكة السلام بسبب تعطل قطار نقل "سولار"

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أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة العميد عبدالعظيم محمد مدير إدارة مرور القليوبية، اليوم الأربعاء، غلق طريق الخانكة السلام مؤقتا، وذلك لتعطل قطار نقل "سولار" تعطل خلال عبوره مزلقان على الطريق، وجارى إصلاح عطل القطار وتحركه.



كان قد تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بتعطل قطار نقل "سولار" على خط الخانكة - السلام، أمام مزلقان رئيسي على الطريق، مما أدى إلى توقف طريق الخانكة – السلام بشكل مؤقت.



جرى دفع الفرق الفنية بالتنسيق مع السكة الحديد لإصلاح العطل بجرار القطار وتحركه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وفتح الطريق أمام حركة المرور مرة ثانية.