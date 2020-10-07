الصحة العالمية تعلن "الطائف" مدينة صحية

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تسلم الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة شهادة الطائف الصحية من وزير الصحة د.توفيق الربيعة بعد تصنيفها كمدينة صحية لتنضم إلى قائمة المدن الصحية العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.





وجاء ذلك بعد عدّة مراحل لتطبيق معايير المنظمة وفق منهجية عملية تحقق التنمية المستدامة وتطبق المعايير المعتمدة.





واستمع الفيصل إلى نبذة عن برنامج المدن الصحية الذي يعتبر أحد برامج منظمة الصحة العالمية، الهادفة للنهوض بكافة مناحي الحياة.





ويذكر أن كلا من الدرعية وجلاجل والجموم وعنيزة ورياض الخبراء والمندق قد أعلن عنها سابقًا كمدن صحية.