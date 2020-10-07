عبدالله يشهد مبادرة تطوير مهارات الحاسب الآلي لطلاب المرحلة الإعدادية بالفيوم

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قام اليوم الأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بزيارة مدرسة السنوسي الإعدادية بقرية الحسينية. إدارة إطسا التعليمية وافتتاح معمل الكمبيوتر المقدم كمنحة للمدرسة من جمعية المصري الأصيل.



تشمل المنحة توريد عدد ١٥ جهاز كمبيوتر كامل بجميع المشتملات وشاشة عرض رئيسية واشتراك انترنت



كما تابع وكيل الوزارة تدريب عدد ٤٥ طالب وطالبة على برامج office ومبادئ الإنترنت والتعامل مع بنك المعرفة، بالتعاون مع وحدة دمج التكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم.



جدير بالذكر حضر الزيارة الدكتور حمدي عبده مدير إدارة إطسا التعليمية والأستاذ هشام أبوعوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية والاستاذة منال فاروق مدير وحدة دمج التكنولوجيا والدكتورة منال عاصم رئيس مجلس ادارة جمعية المصري الاصيل والدكتورة ايمان حسن مدير جمعية المصري الاصيل بالفيوم والاستاذ على طه المشاركة المجتمعية بإطسا والأستاذ يحي عبد السميع مدير المدرسة والعاملين بالمدرسة.



تقدم وكيل الوزارة بالشكر لفريق العمل والمشاركة المجتمعية والجهات المانحة المشاركة في تنفيذ المبادرة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".