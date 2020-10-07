حميد الشاعري ينعى وفاة الشاعر الليبي فرج المذبل

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفى الشاعر الليبي فرج المذبل، بمركز بنغازي الطبي اليوموذلك إثر تعرضه لأزمة صحية.

وأعلن عن ذلك حميد الشاعري، من خلال نعيه وفاة الشاعر الليبي فرج المذبل، وكتب "الشاعري" قائلا: "وداعا الشاعر فرج المذبل".

وكان قد بدأ الشاعر فرج المذبل حياته المهنية من خلال كونه لاعب كرة قدم في نادي "النجمة"، ثم نادي "الأهلي بنغازي"،ولكنه انحرف إلى الشعر والغناء وكتب أكثر من 400 أغنية، وتم طبع عدد من الدواوين له وكان أبرزها"رباعيات يا صاحبي" و"حلو العتاب" و"هز الشوق" و"عوالي" و"غريق يا بحر لولاف".

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