رئيس هيئة الاستثمار يوجه بدعم الكيانات الجديدة والقائمة بالمناطق الحرة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وذلك في إطار تقديم سبل الدعم اللازم للتوسع في أنشطة المشروعات الاستثمارية القائمة، والتعرف على احتياجات المشروعات الجديدة وتقديم التسهيلات اللازمة للبدء في إنتاجها بشكل فوري. 

وخلال زيارته للمنطقة تفقد عبد الوهاب مشروع شركة مصر للصناعة والتجارة (مينترا) الجديد لتصنيع الأحذية والحقائب الرياضية على مساحة 16 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 900 مليون جنيه، ويوفر 10 آلاف فرصة عمل كمرحلة أولى، وذلك للوقوف على الخطوات النهائية لافتتاح المشروع والتسهيلات اللازمة التي يمكن تقديمها من قبل هيئة الاستثمار تمهيدًا لبدء الإنتاج وتصدير منتجات المشروع للخارج.

في السياق ذاته قام الرئيس التنفيذي للهيئة بتفقد مبنى المنطقة الحرة وبحث أوضاع العاملين بها للاضطلاع بمهامهم على النحو الذي يسهم في تعزيز دور المنطقة الحرة في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، كما وجه بضرورة زيادة قدرات البنية التحتية للمنطقة الحرة للمحافظة على استيعاب أي توسعات استثمارية مستقبلية.

وأكد "عبد الوهاب" على أهمية تحقيق التوازن بين دعم المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمناطق الحرة والاستثمارية للبدء في نشاطها الإنتاجي، ومساندة الكيانات الاستثمارية القائمة بالاستجابة لتوسعاتها وتقديم التيسيرات اللازمة لمواصلة نشاطها الإنتاجي وزيادة استثماراتها.

أخبار تهمك

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "المركزي": ارتفاع الاحتياطى الأجنبي إلى 38.43 مليار دولار

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ أقل من ساعتين

الاتفاق السعودي يرصد مليون دولار لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

جمعية المحترفين تنهي أزمة أحمد حمدي مع الجونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 10 ساعات

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يُحدد مبلغًا خرافيًا للاستغناء عن «الهداف»

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

03:32 م

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»