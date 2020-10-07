الهلال الأحمر المصري يستعد لمواجهة السيول المتوقعة (فيديو)

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قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الجمعية معنية بإدارة الأزمات والكوارث، موضحًا أن الجمعية استعدت هذا العام بخطة مختلفة وشاملة لمواجهة السيول المحتملة خلال الفترة القادمة، من خلال مجموعة فرق الطوارئ المدربة على الإغاثة والإسعافات الأولية.



وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمن وأمان" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الجمعية نجحت في استقطاب المتطوعين الذين ساعدوا المواطنين خلال أزمة السيول العام الماضي، للعمل ضمن أسطول كبير يفوق 100 سيارة دفع رباعي لمساعدة المواطنين حال حدوث أي سيول، وقام الهلال الأحمر المصري بالاتفاق مع ابطال rescuesquad، وذلك للعمل معا لتقديم خدمات الإغاثة والإسعافات الأولية في المناطق الخطرة وصعبه الوصول لإغاثة المتضررين، وذلك من خلال أسطول من سيارات الدفع الرباعي المعد خصيصا لهذا الغرض.



وتابع المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن الجمعية تعمل على توفير المواد الغذائية والإغاثية وإقامة مخيمات الإيواء لمتضرري السيول بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.



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وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية الحضرية والريفية، والمدن الجديدة.



وكلف وزير الإسكان، بالبدء فى تنفيذ أعمال تجميع مياه الأمطار على التوازى بالمناطق المختلفة الأكثر تأثرًا بمياه الأمطار، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية لتجميع مياه الأمطار وتخزينها، والاستفادة منها سواء عن طريق آبار الشحن الجوفى، أو إعادة استخدامها فى ري المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة.



وفى هذا السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وبحضور قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع المرافق، لمتابعة الإجراءات المُتخذة لاستيعاب وصرف مياه الأمطار والسيول بالمدينة، وذلك بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة فى مجالات تنسيق المواقع والمرافق، حيث قام الاستشاري خلال الاجتماع بعرض جميع التصميمات، وكذا استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع.



وطالب الدكتور سيد إسماعيل، بسرعة الانتهاء من المحور الثاني من الإجراءات والذي يعتمد على دعم منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال عمل ازدواج لبعض خطوط الصرف الرئيسية، ومنها جنوب الأكاديمية بطول 4.5 كم، مع زيادة كفاءة طاقات محطات الرفع بدعمها بطلمبات جديدة إضافية، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ قبل نهاية شهر سبتمبر القادم، وسيتم تعميم هذا الإجراء على جميع خطوط الصرف بالمدينة فى المراحل القادمة.

