الهلال الأحمر المصري يستعد لمواجهة السيول المتوقعة (فيديو)

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:49 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الجمعية معنية بإدارة الأزمات والكوارث، موضحًا أن الجمعية استعدت هذا العام بخطة مختلفة وشاملة لمواجهة السيول المحتملة خلال الفترة القادمة، من خلال مجموعة فرق الطوارئ المدربة على الإغاثة والإسعافات الأولية.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمن وأمان" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الجمعية نجحت في استقطاب المتطوعين الذين ساعدوا المواطنين خلال أزمة السيول العام الماضي، للعمل ضمن أسطول كبير يفوق 100 سيارة دفع رباعي لمساعدة المواطنين حال حدوث أي سيول، وقام الهلال الأحمر المصري بالاتفاق مع ابطال rescuesquad، وذلك للعمل معا لتقديم خدمات الإغاثة والإسعافات الأولية في المناطق الخطرة وصعبه الوصول لإغاثة المتضررين، وذلك من خلال أسطول من سيارات الدفع الرباعي المعد خصيصا لهذا الغرض.

وتابع المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن الجمعية تعمل على توفير المواد الغذائية والإغاثية وإقامة مخيمات الإيواء لمتضرري السيول بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

اقرأ أيضًا:

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية الحضرية والريفية، والمدن الجديدة.

وكلف وزير الإسكان، بالبدء فى تنفيذ أعمال تجميع مياه الأمطار على التوازى بالمناطق المختلفة الأكثر تأثرًا بمياه الأمطار، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية لتجميع مياه الأمطار وتخزينها، والاستفادة منها سواء عن طريق آبار الشحن الجوفى، أو إعادة استخدامها فى ري المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة.

وفى هذا السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وبحضور قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع المرافق، لمتابعة الإجراءات المُتخذة لاستيعاب وصرف مياه الأمطار والسيول بالمدينة، وذلك بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة فى مجالات تنسيق المواقع والمرافق، حيث قام الاستشاري خلال الاجتماع بعرض جميع التصميمات، وكذا استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع.

وطالب الدكتور سيد إسماعيل، بسرعة الانتهاء من المحور الثاني من الإجراءات والذي يعتمد على دعم منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال عمل ازدواج لبعض خطوط الصرف الرئيسية، ومنها جنوب الأكاديمية بطول 4.5 كم، مع زيادة كفاءة طاقات محطات الرفع بدعمها بطلمبات جديدة إضافية، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ قبل نهاية شهر سبتمبر القادم، وسيتم تعميم هذا الإجراء على جميع خطوط الصرف بالمدينة فى المراحل القادمة.

أخبار تهمك

الاتفاق السعودي يرصد مليون دولار لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

منذ نصف ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

منذ أقل من ساعة

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "المركزي": ارتفاع الاحتياطى الأجنبي إلى 38.43 مليار دولار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 8 ساعات

سر هزيمة "ترامب" لكورونا في 3 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية في مدة غياب محمد محمود عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جمعية المحترفين تنهي أزمة أحمد حمدي مع الجونة

منذ 18 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

03:32 م

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

الاتفاق السعودي يرصد مليون دولار لضم نجم الأهلي

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»