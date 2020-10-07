التحقيق مع مالك ثلاجة لحيازته مواد غذائية فاسدة بالقاهرة

Advertisements

أمرت النيابة العامة بالتحفظ علي 1.6 طن أسماك ودواجن مجمدة فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى تمهيدا لاعدامها.



كما أمرت بحجز المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث التكميلية.



كما وجهت له النيابة العامة تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتهمة تحقيق أرباح غير مشروعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 1،6 طن أسماك – دواجن مجمدة ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطرًا على الصحة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.