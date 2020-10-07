الذكريات السيئة تطارد حلمي طولان قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مواجهة من العيار الثقيل اليوم الأربعاء حينما يواجه فريق النادي الأهلي لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وستكون المواجهة هي الأولى له أمام المدير الفني الجديد للمارد الأحمر الجنوب افريقي موسيماني حيث يملك طولان ذكريات سيئة خلال مواجهاته الماضية مع الفريق الأهلاوي.


خاض طولان ضد الأهلي 21 مباراة مع أندية حرس الحدود وسموحة والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش والاتحاد السكندري  وإنبي سواء في الدوري أو كأس مصر أو دوري أبطال أفريقيا.


وحقق الفوز في مناسبتين فقط مقابل ثلاثة تعادلات فيما تلقى الخسارة من الأهلي في ستة عشر مناسبة ليكون أكثر فريق خسر أمام طولان خلال مسيرته كمدير فني ويأتي من بعده الزمالك الذي خسر 10 مرات والإسماعيلي 6.

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