جمعية المحترفين تنهي أزمة أحمد حمدي مع الجونة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قامت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني بحل أزمة اللاعب أحمد حمدي لاعب الجونة مع إدارة النادي والتي حدثت مؤخراً بسبب عرض الفريق الروسي .


وقام مجدي بالاتصال بنادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة وحسام غالي القائم بأعمال مدير الكرة لحل الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات ، وبالفعل إنتهت الأزمة ومن المقرر عودة اللاعب للتدريبات غداً للتواجد بين صفوف الفريق.


ووجه عبد الغني شكر خاص لكلا من نادر شوقي وحسام غالي على تعاملهم المحترف في تلك الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات بداية من الغد ، حيث يعتبر الدور الرئيسي للجمعية حب جميع مشاكل اللاعبين مع أنديتهم.

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