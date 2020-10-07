جمعية المحترفين تنهي أزمة أحمد حمدي مع الجونة

جمعية المحترفين تنهي أزمة أحمد حمدي مع الجونة
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:43 م
علي نبوي
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قامت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني بحل أزمة اللاعب أحمد حمدي لاعب الجونة مع إدارة النادي والتي حدثت مؤخراً بسبب عرض الفريق الروسي .
وقام مجدي بالاتصال بنادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة وحسام غالي القائم بأعمال مدير الكرة لحل الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات ، وبالفعل إنتهت الأزمة ومن المقرر عودة اللاعب للتدريبات غداً للتواجد بين صفوف الفريق.
ووجه عبد الغني شكر خاص لكلا من نادر شوقي وحسام غالي على تعاملهم المحترف في تلك الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات بداية من الغد ، حيث يعتبر الدور الرئيسي للجمعية حب جميع مشاكل اللاعبين مع أنديتهم.