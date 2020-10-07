تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:41 م
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد المغربي يوم السبت 17 أكتوبر المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وستلعب مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الوداد يوم السبت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.


كما ستذاع مباراة النادي الأهلي ونادي الوداد يوم السبت ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد المعلق بعد.


بينما ستلعب مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريق الأهلي وفريق الوداد يوم 23 أكتوبر المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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