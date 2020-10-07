نائب محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية بأبو الريش

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:39 م
الجولة
الجولة
فتح الله رضوان
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بالمرور الميدانى لقرية أبو الريش قبلي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أرض الواقع حيث تفقد أعمال القافلة الطبية الجارى تنظيمها على مدار 3 أيام داخل قرى أبو الريش وتستهدف إجراء الكشوفات والفحوصات المجانية لنحو 3 ألاف مواطن مجانًا فى مختلف التخصصات الطبية، بجانب توفير العلاج اللازم للحالات المترددة على القافلة بدون مقابل ضمن جهود مديرية الصحة فى توفير الرعاية الصحية لأهالى المحافظة داخل التجمعات السكنية لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء وكبار السن.

كما قام الدكتور أحمد شعبان بتفقد الأعمال الجارية لتطوير مركز شباب أبو الريش قبلى والذى تم تنفيذ 55 % من إعادة تأهيله بتكلفة 3 مليون جنيه بدعم من مؤسسة مصر الخير وهو الذى يأتى ضمن خطة المحافظة للإرتقاء بالخدمات وتلبية المطالب الجماهيرية.

والجدير بالذكر أن قروى أبو الريش قبلي وبحرى يشهد العديد من المشروعات الجارية حيث جارى إنهاء الموافقات الإدارية والفنية لتخصيص الأرض لموقع محطة المعالجة الثلاثية ضمن مشروع الصرف الصحى لأبو الريش والذى سيضم شبكات إنحدار وخطوط طرد و5 محطات رفع ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه من إعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما جارى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بتكلفة 1،2 مليون جنيه، بجانب طرح أحلال وتجديد شبكات وروافع ومحطات 9 نجوع أخرى بتكلفة 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى، علاوة على توجيه مؤسسة مصر الخير لـ 18 مليون جنيه لإنشاء مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى بتكلفة 18 مليون جنيه وتضم 33 فصل دراسى، وأيضًا إعادة تأهيل مدرستى 23 يوليو الإبتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى بتكلفة 6 مليون جنيه.
نائب محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية بأبو الريش
نائب محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية بأبو الريش
نائب محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية بأبو الريش
نائب محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية بأبو الريش
نائب محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية بأبو الريش
نائب محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية بأبو الريش

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