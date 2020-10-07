عاجل.. "ترامب" يتوجه لمكتبه بالبيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمكتب الرئاسي بالبيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أليسا فرح، أن صحة ترامب المصاب تتحسن بشكل "سريع وقوي" وأنه يتطلع لإجراء مناظرة ثانية مع منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن.


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