خاص.. نجم الأهلي للإدارة عن توقيعه مع بيراميدز: أقسم بالله ما حصل

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:32 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع نجم الفريق والاستفسار منه عن حقيقة التوقيع مع بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.


وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص، أن ناصر ماهر لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة تلقى اتصال من مدير الكرة بعد انتشار أنباء توقيعه للفريق السماوي.


وأضاف: "اللاعب أكد أنه لم يجتمع مع أي مسؤول من إدارة بيراميدز، وهو يعلم جيدًا أنه مرتبط بعقد مع المارد الأحمر ولن يورط نفسه".


وتابع: "ماهر قال لمدير الكرة، أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأقسم له بعدم التوقيع وأنه يركز مع فريقه بالوقت الحالي، حتى نهاية الموسم".


وكانت تقارير إعلامية أكدت أن اللاعب عقد جلسة مع مسؤولي بيراميدز، وأصبح يماطل مع النادي الأهلي لعدم العودة بعد توقيع عقوده.


وتدرس لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عودة اللاعب مرة أخرى إلى القلعة الحمراء بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق السكندري بالموسم الحالي.

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