عاجل.. انفجارات في مستودع للذخيرة في جنوب شرق روسيا

أخلت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، قرى بعد انفجارات في مستودع للذخيرة في جنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، اندلع حريق ضخم أدى إلى انفجار أسطوانة غاز داخل مركز تجاري وسط العاصمة الروسية موسكو، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك، في خبر لها اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلامي روسية، أن الانفجار حصل في مركز تجاري يقع في وسط موسكو بالقرب من السفارة السلوفاكية.

وأوضح المتحدث باسم الطوارئ الروسية، أن الانفجار حصل في الطابق التاسع بغرفة كان داخلها أسطوانة غاز، مضيفًا: "حصل ماس كهربائي بسيط أدى إلى اندلاع حريق صغير في الغرفة التي تحتوي أسطوانة الغاز".

وقال المتحدث باسم الطوارئ الروسية: " لقد تمت السيطرة على الحريق بعد الانفجار حيث اقتصرت الخسائر على الماديات وجرحت امرأة كانت بالقرب من الغرفة".