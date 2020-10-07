عاجل.. انفجارات في مستودع للذخيرة في جنوب شرق روسيا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:34 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أخلت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، قرى  بعد انفجارات في مستودع للذخيرة في جنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، اندلع حريق ضخم أدى  إلى انفجار أسطوانة غاز داخل مركز تجاري وسط العاصمة الروسية موسكو، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك، في خبر لها اليوم الخميس.

 

وذكرت وسائل إعلامي روسية، أن الانفجار حصل في مركز تجاري يقع في وسط موسكو بالقرب من السفارة السلوفاكية.

 

وأوضح المتحدث باسم الطوارئ الروسية، أن الانفجار حصل في الطابق التاسع بغرفة كان داخلها أسطوانة غاز، مضيفًا: "حصل ماس كهربائي بسيط أدى إلى اندلاع حريق صغير في الغرفة التي تحتوي أسطوانة الغاز".

 

وقال المتحدث باسم الطوارئ الروسية: " لقد تمت السيطرة على الحريق بعد الانفجار حيث اقتصرت الخسائر على الماديات وجرحت امرأة كانت بالقرب من الغرفة".

أخبار تهمك

"البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

منذ نصف ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 18 ساعة

سر هزيمة "ترامب" لكورونا في 3 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

المقاصة يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ ساعتين

الاتفاق السعودي يرصد مليون دولار لضم نجم الأهلي

منذ ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة قوية في مدة غياب محمد محمود عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 21 ساعة

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

الاتفاق السعودي يرصد مليون دولار لضم نجم الأهلي

02:30 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

03:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»