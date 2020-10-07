الأهلي يضم ثنائي السلة عمرو الجندي وعمر طارق لمدة 3 مواسم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن نجاح الفريق في إتمام التعاقد مع الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق لاعبي نادي الجزيرة للانضمام إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي لمدة ثلاثة مواسم قادمة.


وأوضح عبد القادر أن انتقال اللاعبين إلى الأهلي جاء بعد مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الناديين، وبعد أن تم الاتفاق على انضمامها إلى النادي فى مقابل انتقال أيمن شوكت إلى الجزيرة بالإضافة إلى مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.


وقام طارق الغنام المدير الإداري لفريق السلة بإنهاء إجراءات انتقال اللاعبين اليوم بعد الحصول على الإستغناء الخاص بهما من نادي الجزيرة بعدها قام عمرو الجندي وعمر طارق  بالتوقيع على عقود انتقالهما للأهلي. 


وانتظم  الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق في تدريبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي اليوم .

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