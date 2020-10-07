قتل واحد والتاني اتمسك.. سائق يتصدى لعاطلين حاولا سرقته بأكتوبر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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استدرج عاطلان، سائق توك توك، لسرقته تحت تهديد السلاح الأبيض، بمدينة 6 أكتوبر، لكنه قاومهما وتعدى على أحدهما بالضرب بسكينًا، أسقطه قتيلًا في الحال، وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على شريكه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر، بتلقي المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغًا بمقتل مسجل خطر، بالمنطقة الصناعية الثالثة، إثر إصابته بـ4 طعنات بالبطن والصدر، وجرح قطعي بالرأس.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفى زيدان وكيل فرقة اكتوبر، وبالفحص والمعاينة، عُثر على جثة مسجل خطر ثلاثيني العمر، مقيم بمنطقة إمبابة، كما عثر بطيات ملابسه على سلاح أبيض.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر توصلت إلى أن القتيل وصديقه عاطل، عشريني العمر، إستدرج سائق توك توك عشريني العمر بزعم توصيلهما، وأثناء سيرهما بالطريق، حاولا سرقة التوك توك تحت تهديد السلاح، لكن سائقه قاومهما، وإستل سكينا، للدفاع عن نفسه، وطعن أحدهما محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأيد ما جاء بالتحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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سائق توكتوك يقتل مسجل حوادث بوابة الفجر الفجر اكتوبر

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