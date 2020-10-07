مدرب منتخب إنجلترا يمنح الوجوه الجديدة الفرصة للتألق

يمنح المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيتبعض الوجوه الجديدة الفرصة للظهور وترك بصمة عندما يواجه فريقه نظيره الويلزي غداً الخميس في مباراة ودية.









ويخوض المنتخب الإنجليزي مباراة الغد قبل مواجهة نظيريه البلجيكي والدنماركي في اختبارين أهم وأكثر صعوبة الأسبوع المقبل ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.









وقد تشهد المباراة الغد تجربة بعض العناصر الجديدة في قائمة المنتخب الإنجليزي لاسيما وأن وجود لاعب مثل دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون في صفوف الفريق سيمنح ساوثجيت بدائل أخرى إلى جانب المهاجم هاري كين قائد الفريق.









ومع غياب رحيم ستيرلنج بسبب الإصابة، يسعى كالفيرت ليوين للحصول على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية لمنتخب الأسود الثلاثة في ظل المستوى الذي قدمه اللاعب مع ناديه في الفترة الماضية.









وسجل كالفيرت ليوين ستة أهداف في أربع مباريات خاضها مع فريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وساهم في اعتلاء الفريق صدارة جدول المسابقة.





وقال كالفيرت ليوين إن استدعاءه لقائمة المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى "حلم تحول إلى حقيقة".









وأوضح اللاعب على موقع نادي إيفرتون بالإنترنت :"إنه شيء عملت من أجله باجتهاد وحلمت به لفترة طويلة.. إنها لحظة تدعو للفخر بالنسبة لي. وأتطلع للتقدم وترك بصمتي".









وأضاف : "لدي ثقة بنفسي. اعتقدت دائما أنه يمكنني الوصول إلى هنا - لم أتوقف أبدا عن العمل والاستماع والتعلم. يتعلق الأمر بالعمر والنضج والتعلم من تجاربي السابقة، والآن أحصد المكافآت".









وينت ظر أن يجري ساوثجيت بعض المداورة على التشكيلة الأساسية للفريق خلال المباريات الثلاثة أمام ويلز وبلجيكا والدنمارك.









وتقام جميع المباريات الثلاثة على استاد "ويمبلي" العريق ولكن بدون جماهير في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.









وردا على انتقادات من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، والذي يحرص على ألا يرى كين يعمل فوق طاقته ، قال ساوثجيت للصحفيين: "يجب أن نتحمل المسؤولية. يمثل الموسم ككل تحديا كبيرا للأندية والمنتخبات الوطنية، لذا يتعين علينا جميعا العمل معا".





وسيفتقد ساوثجيت جهود الثلاثي تامي أبراهام وجادون سانشو وبن تشيلويل الذين سينضمون جميعا للفريق في وقت لاحق نظرا لخرقهم قواعد مكافحة تفشي الإصابة بعدوى "كورونا" من خلال حضور حفل عيد ميلاد أبراهام الذي حضره أكثر من ستة أشخاص.









ويتطلع جوردان هيندرسون قائد فريق ليفربول لفرصة للمشاركة لبعض الوقت بعد تعافيه من الإصابة وجلوسه على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي شهدت هزيمة ثقيلة 2 / 7 لفريقه ليفربول أمام مضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي.









وكان لاعب الوسط هيندرسون يعاني من إصابة عضلية ولكن الألماني يورجن كلوب قال إن اللاعب سيستفيد من المشاركة مع المنتخب الإنجليزي.









وقال كلوب للصحفيين :"كنت على اتصال وثيق مع جاريث ساوثجيت، ومن الواضح أنه سيستغل مشاركته مع المنتخب الإنجليزي لاستعادة لياقة المباريات".









ومع وجود 27 لاعبا في قائمة الفريق، من المرجح أن يستخدم ساوثجيت جميع بدائله الستة، مع وضع مباريات دوري أمم أوروبا في الاعتبار.



