في اتصال هاتفي.. 'هيكل' يهنى وزير إعلام جنوب السودان بمناسبة توقيع اتفاق السلام النهائي

أجرى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اتصالًا هاتفيًا مع مايكل ماكواي وزير الإعلام بجنوب السودان.





وتقدم "هيكل" بالتهنئة للوزير "ماكواي"، بمناسبة توقيع اتفاق السلام النهائي منذ أيام وأوضح أن مصر تتطلع لزيادة التعاون الإعلامي مع جنوب السودان خلال المرحلة القادمة.





ودعا " هيكل " الوزير السوداني لترشيح عدد من الإعلاميين في جنوب السودان لتلقي دورات تدريبية بمركز التدريب الإعلامي بوزارة الدولة للإعلام.





كما أبدى استعداده للتفاهم مع عدد من المنتجين المصريين لإهداء عدد من المسلسلات الدرامية المصرية لتليفزيون جنوب السودان.





وأوضح " ماكواي " أن جنوب السودان يرحب كثيراً بالتعاون الإعلامي مع مصر، مشيرًا إلى ضرورة توقيع مذكرة تفاهم لتأكيد تعاون في أقرب فرصة.





وأشار إلى أهمية رفع قدرات الإعلاميين في جنوب السودان، كما أشار إلى شغف المواطنين في جنوب السودان بالمسلسلات الدرامية المصرية بشكل كبير.



