كورونا يدهور الحالة الصحية للرئيس الأوكراني السابق

تدهورت الحالة الصحية للرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو، بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وكشقت زوجة الرئيس الأوكراني السابق مارينا بوروشينكو، في مقابلة صحفية، أن حالته أصبحت أسوأ، ويخضع للعلاج.

وقالت زوجة الرئيس الأوكراني السابق: "إنه مصاب بالتهاب رئوي، وهو في المستشفى للأسف، تدهورت حالة دمه الآن، واصبح متخثرا. ولم يعد بإمكان الأطباء أخذ عينات لإجراء تحاليل".

وفي 29 سبتمبر المنقضي، أعلن بوروشنكو يوم أنه أصيب بفيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفى يوم 3 أكتوبر الجاري.