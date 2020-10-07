أوروبا تفرض رسوم إضافية على واردات الحديد لمدة 5 سنوات

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم فرض رسوم إضافية لمدة 5 سنوات على واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب المدلفن المسطح المقاوم للصدأ القادمة من الصين وتايوان وإندونيسيا بسبب إضرارها بالشركات الأوروبية المنتجة لهذا الصلب.

ونقلت "بلومبرج" عن المفوضية الأوروبية القول إنه سيتم فرض رسوم إضافية تصل إلى 19 في المائة على المصدرين الصينيين والتايوانيين والإندونيسيين لألواح ولفائف الصلب المقاوم للصدأ المسحوب على الساخن بدعوى أن هؤلاء المصدرين يبيعون إنتاجهم للاتحاد الأوروبي بأقل من التكلفة الحقيقية، وهو ما يسمى بممارسات الإغراق.

تأتي هذه الرسوم في أعقاب قرار المفوضية الأوروبية في أبريل الماضي فرض رسوم مؤقتة على هذه الواردات من الدول الثلاث في المائة بناء على شكوى من شركات أوروبية لإنتاج الصلب المقاوم للصدأ.

وبحسب البيان المنشور في الجريدة الرسمية للمفوضية الأوروبية اليوم فإن الرسوم المقررة على صادرات الصلب الإندونيسي تبلغ 17.3 في المائة وتتراوح بين 4.1 و 7.5 في المائة على الواردات القادمة من تايوان حسب الشركة المصدرة وتتراوح بين 9.2 و 19 في المائة على الواردات القادمة من الصين. ومن المقرر بدء تطبيق هذه الرسوم اعتبارا من الغد.

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