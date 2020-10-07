رامي صبري يشعل وسائل التواصل الاجتماعي بأغنية "خليني أشوفك تاني"

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طرح الفنان رامي صبري منذ قليل، فيديو كليب أغنيته الجديدة " خليني أشوفك تاني" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .





تعد أغنية "خليني أشوفك تاني" مع كلمات الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، وتلحين مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وماستر جلال الحمداوي.



أشاد الجمهور بالأغنية، وتداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، فكتبت معجبة :"أغنية فظيعه والله أنت في حته لوحدك" ، وكتب معجب آخر:"نمبر وان بالنسبالي ربنا يوفقك" ، وقال آخر:"أنت مطرب عالمي وصوتك حلو" .



وحقق رامي صبري نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بأغنية "خطيرة" من ألحانه، وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي، وأيضاً أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" له، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى.





كما حقق النجم رامى صبرى مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، وهى من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.



