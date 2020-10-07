وزير البترول: حريصون على التواصل مع المواطنين من خلال آليات فعالة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والذى ضم الدكتور طارق الرفاعى مدير المنظومة والمهندس كرم خليفة مدير متابعة جميع الجهات الحكومية والعميد احمد فاضل مدير المتابعة الميدانية.
 
وخلال اللقاء أشاد وفد منظومة الشكاوى الحكومية بتفاعل وزارة البترول والثروة المعدنية مع المنظومة واستجابتها الفورية لما يتم تلقيه من خلالها، مؤكدين أن الوزارة تنتهج من خلال شركاتها فكرا متميزا في إدارة وتطبيق خدمة العملاء بصورة احترافية على اعلى مستوى.

وحرص وفد المنظومة على توجيه الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على اهتمامه بتفعيل وتقديم الدعم الكامل لآليات التواصل مع المواطنين من خلال منظومة الشكاوى، مؤكدين أن الوزارة نموذج يحتذى به في المنظومة لدرء الأزمات ومنع وقوعها، كما وجهوا الشكر لفريق عمل الوزارة المشارك بالمنظومة على مجهوداته في الاستجابة الفورية وإدارة التعامل مع الشكاوى الواردة، كما أشادوا بمجهودات ممثلي شركات البترول والغاز والاستجابة الفورية بما يسهم في بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة .
 
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تحرص على التواصل الجيد مع المواطنين من خلال آليات فعالة وتلبية متطلباتهم خاصة أن أنشطتها الخدمية في مجال تسويق وتداول الوقود والغاز الطبيعى تمثل عنصرا هاما من عناصر تكوين الصورة الإيجابية لقطاع البترول لدى المواطنين، مؤكدا أن منظومة الشكاوى الحكومية نجحت من خلال أدائها المتميز في اكتساب ثقة المواطنين وبرهنت على مصداقيتها ومدى فاعليتها.

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