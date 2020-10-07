1.8 مليار جنيه لتمويل 114 ألف مشروع بكفر الشيخ

Advertisements

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي التمويل المتاح كقروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفر الشيخ، 1.8 مليار جنيه، ومـول 114 ألف مشـروع صـغـيـر ومتنـاهـي الصـغـر، ووفر 196 ألف فرصة عمل،ومنح بإجمالي تمويل 45 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنيه الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة،ووفر 271 ألف يومية عمل.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تقديم كافة التسهيلات للشباب الحاصلين على قروض، في ظل الظروف التي تمر بها مصر، لمحاربة فيروس كورونا،تكمن الجهاز بكفرالشيخ من إتاحة معارض لتسويق منتجات العملاء 18 معرض داخل المحافظة بحضور 195 عارض،و 51 معارض مركزية، اشترك في75 من العارضين، وأقامك الجهاز 35دورة تدريبية منهم 19 دورة عن نشر فكر العمل الحر مع مديرية الشباب والرياضة،تم تدريب855 متدرب، و13 دورة تدريبية ابدأ مشروعك،و تم تدريب 389 متدرب،وتنفيذ دورتين تدريبية ولد فكرة مشروعك ب 65 متدرب،ودورة مهارات الاتصال ل 20 متدرب.



كما تم تمويل مشروعات الشباب بـ 629 مليون و329 ألف جنيه، لتوفير 13 ألف و95 فرصة عمل وذلك كأهم انجازات برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.



وقال المحافظ، إن إجمالي المشروعات المقدمة بلغت 6672 مشروع، حيث تم تمويل 5615 مشروع بإجمالي بـ 629 مليون و329 ألف جنيه، لتوفير 13 ألف و95 فرصة عمل بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي 202 مشروع تحت الدراسة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتمويل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الاسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على اقامة المشروعات الجديدة فى مختلف مجالات الانتاج.