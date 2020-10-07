عاجل - إصابة نجم الزمالك السابق بفيروس كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلن حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والترجي التونسي الحالي، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ذلك بعدما جاءت نتيجة التحليل الخاصة به إيجابية، ليخضع اللاعب للعزل الصحي والرعاية الطبية للتعافي من المرض.
وكتب النقاز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، تحصنت بالله ذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، أسألك يا الله أن تصرف عني وعن كل المسلمين الوباء، ترفع عنا البلاء، فأنت القادر على كل شيء، تحليلي إيجابي كوفيد 19 ".

وكان النقاز قد رحل عن الزمالك في ديسمبر الماضي بعد خلافات مع إدارة النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، وفسخ عقده من طرف واحد وانتقل بعدها لنادي سودوفا الليتواني بعقد مدته 6 أشهر.

وأعلن نادي الترجي التونسي تعاقده مؤخرا مع حمدي النقاز بشكل رسمي لمدة 3 مواسم، ليمثل فريق أبناء باب سويقة في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع حمدي النقاز للعزل الصحي لمدة 14 يومًا ويتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة وفقا للبرتوكول الطبي لمواجهة الفيروس المستجد، وذلك حتي التعافي من المرض والعودة للمشاركة في تدريبات فريقه مجددا.

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