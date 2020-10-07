موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

استقر المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني ، على التشكيلة التي ستخوض مواجهة نادي إنبي في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.









ويواجه النادي الأهلي مع إنبي اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءاً، وذلك ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.









ويأتي في حراسة علي لطفي بدلا من محمد الشناوي، الذي تعرض لإصابة عضلية في مواجهة المقاولون.









ويستمر اللاعب حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع لتعويض ياسر إبراهيم الغائب للإيقاف.









ومن المتوقع أن يعتمد موسيماني على التشكيل الآتي:





في حراسة المرمى: علي ‏لطفي.





في خط الدفاع: أيمن أشرف - حمدي فتحي - محمد هاني - أحمد فتحي.





في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجايي.





في خط الهجوم: مروان محسن.









ويستعرض لكم"الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري :-





الأهلي 82 نقطة.

الزمالك 64 نقطة.

بيراميدز 60 نقطة.

المقاولون العرب 52 نقطة.

انبي 45 نقطة.

سموحة 44 نقطة.

المقاصة 40 نقطة

الاتحاد السكندري 39 نقطة.

الإنتاج الحربي 37 نقطة

الإسماعيلي 35 نقطة

طلائع الجيش 35 نقطة.

نادي أسوان 34 نقطة

وادي دجلة 34 نقطة.

الجونة 34 نقطة

المصري 33 نقطة

حرس الحدود 30 نقطة.

نادي مصر 21 نقطة.

طنطا 18 نقطة.