البورصة المصرية تربح 4.9 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:54 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب،  و الذى دعمه دخول سيولة مؤسسية بالقيادات ما انعكس باعادة الثقة للأفراد التى تنامت شهيتهم المخاطرة بنشاط كبير على المضاربات و الاسهم التى لم تنل حظها من الصعود خلال الفترة الماضية  .

 وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 631.149 مليار جنيه. 
 
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 11326 نقطة، 
 كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة.

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