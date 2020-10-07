البورصة المصرية تربح 4.9 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب، و الذى دعمه دخول سيولة مؤسسية بالقيادات ما انعكس باعادة الثقة للأفراد التى تنامت شهيتهم المخاطرة بنشاط كبير على المضاربات و الاسهم التى لم تنل حظها من الصعود خلال الفترة الماضية .





وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 631.149 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 11326 نقطة،