رامي صبري يطلق كليب "خليني أشوفك تاني"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أطلق النجم رامي صبري، منذ قليل كليب أغنيته الجديدة "خليني أشوفك تاني" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ويقدم رامي الأغنية الجديدة على طريقة السينجل ويظهر في الكليب بشكل مختلف، حيث يمزج بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب، كما أعلن خلال الأيام الماضية.
ويتعاون رامي" في أغنيته "خليني أشوفك تاني" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، والمحلن مدين، والموزع الموسيقي أسامة عبد الهادي، وماستر جلال الحمداوي.
وحقق رامي صبري نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بأغنية "خطيرة" من ألحانه، وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي، وقبلها أغنية "غريب الحب" الذي قدمها خلال رمضان الماضي كتتر لمسلسل "فرصة تانية"

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