بعد تسجيل 3 ملايين مواطن.. إحصائيات التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى

بالتزامن مع تأكيد إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، تسجيل أكثر من 3 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى التي تضم 6 محافظات، فهناك إحصائيات مرتبطة، بالتشغيل التجريبي ومستجدات المشروع.





يرصد " الفجر "، كافة تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى.





١. حظيت محافظات المرحلة الأولى، بتسجيل أكثر من 3 ملايين مواطن، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم 6 محافظات وهى "الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي بها منذ يوليو 2019.





٢. سجلت محافظة بورسعيد 603 آلاف مواطن، منذ الإطلاق التجريبي وحتى الآن.





٣. وتم تسجيل 800 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، وفتح 193 ألف ملف عائلي.





٤. وتسجيل 920 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية، و548 ألف مواطن بمحافظة أسوان.





٥. بينما تم تسجيل 176.5 ألف مواطن بمحافظة السويس، إضافة إلى 78 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء.





٦. وتستهدف مبادرة "اطمن"، التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، إتاحة تقديم الخدمات الطبية عن بُعد، للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، عبر تطبيق (البالطو) الذي يعمل على الهواتف الذكية.





ويمكنك التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحة أسرة لمحل السكن ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال أو صورة منهم لتسجيل البيانات الخاصة بالأسرة، وفتح الملف العائلي، ثم يتم الفحص الطبي الشامل بالمجان لجميع أفراد الأسرة لتكملة البيانات الطبية الخاصة بهم، ومن ثَّم الانتفاع بخدمات المنظومة.





وكانت انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، في محافظة بورسعيد يوليو الماضي في 26 وحدة صحية و7 مستشفيات، ليحصل 920 ألف مواطن على الخدمة بعد سداد الاشتراكات، كما تتحمل الدولة كامل الاشتراكات والمساهمات عن المواطنين غير القادرين .





وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، رسميا، في نوفمبر الماضي، معلنا إيمان الدولة المصرية بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم.





وتعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل، حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، تستهدف خفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.





وطالبت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، المنتفعين بالخدمات بمحافظة بورسعيد بالحرص على تقييم الخدمات التى حصلوا عليها بعد انتهائهم من خلال أجهزة Feed Back Machine والتي يتم توفيرها لأول مرة داخل المستشفيات لتقسيم الأداء والتعرف على السلبيات والتحديات وتجاوزها.