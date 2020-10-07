المنتخب الجزائري يستدعي درفلو مهاجم أرنهايم الهولندي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
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اسندعى المنتخب الجزائري بقيادة المدير الفني جمال بلماضي، اللاعب أسامة درفلو، مهاجم فيتيسه أرنهايم الهولندي، للالتحاق بمعسكر "الخضر" الذي انطلق الاثنين الماضي،وذلك استعدادا لمواجهة نيجيريا والمكسيك ودياً.


وذكر صالح باي عبود مدير الإعلام باتحاد الكرة الجزائري، في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن درفلو سيلتحق بمعسكر المنتخب اليوم، على أن يصل كل من إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط نادي ميلان الإيطالي، وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري، وعز الدين دوخة حارس نادي الرائد السعودي، وجايا مرباح، حارس نادي شباب بلوزداد الجزائري، غدا الأربعاء.


وأوضح عبود، أن ماكسيم سبانو رحو، مدافع نادي فالنسيان الفرنسي وصل مساء أمس الاثنين إلى مدينة كلانجفورت، وشارك في مران اليوم رفقة 20 لاعبا آخرين.


من جهة أخرى، أكد عبود أن مباراة الجزائر أمام نيجيريا ستقام على الملعب الكبير لمدينة كلاجنفورت مساء الجمعة المقبل، بعد الاتفاق على آخر التفاصيل اليوم.

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