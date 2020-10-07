"البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، إلى أن أعداد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بميدان الرماية، وصلوا حتى الآن إلى 2 وفيات و13 مصابًا، جرى نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف المصدر إلى الفجر، أن الحادث أسفر عن سكب البنزين على الأرض، جراء انقلاب الميكروباص، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالجيزة، بإشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة، مدعومين بسيارة إطفاء للتأمين، وإزالة البنزين المسكوب.

كما انتقل العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، والرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية إلى موقع الحادث، وجار رفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بميدان الرماية، غرب المحافظة، ودفع مدير المرور بالخدمات الأمنية، وأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
"البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية
"البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية
"البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية
"البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية
"البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية
"البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية
"البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية
"البنزين وقع على الأرض".. مصدر: مصرع 2 وإصابة 13 بحادث ميدان الرماية

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