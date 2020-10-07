الأرصاد: غدًا طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة.. والعظمى بالعاصمة 36

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 8/10/2020، حيث يسود طقس حار على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة جنوب سيناء والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما توقع الخبراء أن يكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، سيكون لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية - أمطار متوسطة "30% تقريبا" تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى    الصغرى
القاهرة     36   22

الإسكندرية 32   22

وادى النطرون  34 22

طنطا 35   22

شبين الكوم 36  22

دمنهور     34   22

بلطيم 32   24

مطروح    33   20

السلوم      33   21

سيوة 35   21

بورسعيد   32   25

دمياط       32   25

الزقازيق   36   22

المنصورة 35   22

الإسماعيلية 36   22

السويس    36   22

العريش    33   23

رفح  32   22

راس سدر  36   22

نخل  34   17

نويبع 35   26

طابا  35   24

كاترين     29   14

الطور      34   22

شرم الشيخ 36   26

الغردقة     37   25

مرسى علم 37   25

الفيوم       36   22

بنى سويف 37   22

المنيا 37 22

أسيوط      38   22

سوهاج     38   22

قنا    39   23

الأقصر     40   24

أسوان      41   25

إدفو  41   24

أبوسمبل    40   24

الوادى الجديد     39   22

شلاتين     35   26

أبورماد     35   26

حلايب      33   25

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