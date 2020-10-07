إطلاق 11 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بـ11 محافظات

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا بمحافظات(الإسكندرية - قنا - سوهاج - بني سويف - القاهرة - الوادي الجديد - مطروح - أسوان - البحيرة - المنوفية - دمياط)، وذلك يومي 7 و8 أكتوبر.

وأضافت الوزارة خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان القوافل الطبية تتضمن التخصصات التالية (نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل).

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97449 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 103902 حالة من ضمنهم 97449 حالة تم شفاؤها، و6001 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
إطلاق 11 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بـ11 محافظات
إطلاق 11 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بـ11 محافظات
إطلاق 11 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بـ11 محافظات
إطلاق 11 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بـ11 محافظات

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