رئيس جامعة بني سويف: 6 ملايين جنيه لتوصيل الإنترنت لكليات شرق النيل

​ قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إنه تم رصد 6 مليون جنيه لتوصيل كابلات الإنترنت إلى كليات الجامعة بمجمع 330 فدانا بشرق النيل استعدادا لتطبيق التعليم الهجين خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة والعاملين، بحضور الدكتور سامح أحمد عميد هندسة، والدكتور محيي مطاوع عميد كلية الألسن والدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية.

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وأكد الدكتور منصور أنه عقد لقاء اليوم من أجل الاستماع إلى آراء العاملين وأعضاء هيئة التدريس ضمن مجموعة لقاءات متتالية للمرور على كافة كليات الجامعة قبل بداية العام الدراسى الجديد، موضحًا أنه سيتم الانتهاء خلال الشهر الحالي من إنشاء مبنى القاعات بمجمع التعليم الصناعي بسعة 5000 طالب وطالبة.





وتابع الدكتور منصور حديثه أنه تم بداية من اليوم تشغيل عدد من الأتوبيسات داخل المجمع على مدار اليوم لنقل الطلاب والعاملين إلى الكليات حرصًا على تقديم كافة التسهيلات لهم وللمترددين على المجمع، مؤكدًا أن منظومة وحدة السيارات بالجامعة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية بعد رفع كفاءة الأتوبيسات لنقل أعضاء هيئة التدريس وسيتم تشغيل 5 خطوط خلال العام الدراسى الجديد لنقلهم إلى الثلاثة مجمعات بالجامعة.

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ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة إطلاع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل كلية بما دار داخل مجلس الجامعة وما تم اتخاذه من قرارات، وأضاف أنه تم شراء 6 أفدنة بتكلفه 11 مليون جنيه لإنشاء نادى اجتماعى خاص بالجامعة، موجهًا بضرورة عقد مجلس لمديرى الكليات شهريًا بحضور أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين يتم خلاله مناقشة ما يخص الكليات ويتم عقده قبل إنعقاد مجلس الجامعة، ورفع ما يدور بداخله إلى مجلس الجامعة لمناقشة ما به من قرارات.

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