افضل العلاجات المنزلية للتخلص من نزلات البرد سريعًا

يبحث العديد من الأشخاص عن الطرق الفعّالة والمختلفة لعلاج نزلات البرد، وقد يلجأ البعض إلى استخدام العقاقير والمضادات الحيوية، والتي قد تضعف جهاز المناعة في حالة تناولها دون اشراف طبيب، ويلجأ بعض الناس إلى العلاجات المنزلية وهي الأفضل إن كانت الحالة في بدايتها.، لذلك سوف نستعرض معكم اليوم أبرز 10 علاجات منزلية للتخلص من البرد.





1- تناول كمية كبيرة من السوائل

الترطيب الجيد للجسم عن طريق تناول كمية كبيرة من الماء يساعد على ترطيب بطانة الأنف والحنجرة، وبالتالي يسهّل هذا من تسهيل تنظيف المخاط، كما عليك تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين، والتي تتسبب في الإصابة بالجفاف، واستبدالها بالعصائر الطبيعية والطازجة.





2 - استخدام جهاز ترطيب الهواء

الحفاظ على رطوبة ممرات الأنف والحلق من أهم الخطوات اللازمة في التخلص من البرد والحفاظ على الصحة، فقط كل ما عليك هو اتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على نظافة الجهاز في حالة تكرار استخدامه.





3 - تناول حساء الدجاج

حساء الدجاج يعتبر من أهم الأطباق التي تساعد في الحفاظ على الصحة والتخلص من البرد، لهذا ومن الأفضل تناول حساء الدجاج مضافا إليه قطرات عصير الليمون لأفضل النتائج.





4- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي10 علاجات

فيتامين C من الفيتامينات المفيدة في الحفاظ على الصحة من البرد، ويمكن الحصول عليه من البرتقال والموالح والفلفل الأخضر، والخضروات الورقية، والكيوي.





5- تدليك الأنف

تدليك الأنف يساعد في الحصول على التخلص من البرد وتوفير الراحة من احتقان الأنف.





6- الغرغرة بالماء

الغرغرة بالماء 3 مرات يومياً تعمل على الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولهذا فهي تعد من أفضل طرق الوقاية من البرد.





7- الزنجبيل

الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والفيروسات، والتي تعمل على التقليل من الالتهابات بالممرات الأنفية، وبالتالي الحد من المخاط الزائد، والقضاء على البرد عن طريق الحفاظ على دفء الجسم.

يتم تقطيع الزنجبيل إلى شرائح رفيعة، وتوضع في كوب من الماء، ويتم غليها، ثم يتم صب شاي الزنجبيل، ويحلى بالقليل من عسل النحل، ويتم تناوله 4 مرات يومياً للحصول على نتائج أفضل للتخلص من البرد.

يمكنك مضغ الزنجبيل الخام بعد رشه بالملح، وهذا يعمل على التخفيف من سيلان الأنف ، والتخلص من التهابات الحلق.





8- الثوم

الثوم يحتوي على المواد المضادة للجراثيم، والفيروسات، وهو يعد من أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من البرد، كما أنه يعمل على تعزيز الجهاز المناعي وبالتالي الشفاء العاجل، حيث يحتوي الثوم على مركب الأليسين، والمفيد في محاربة الفيروسات.





9- عسل النحل

عسل النحل الطبيعي من أهم العلاجات المنزلية للتخلص من البرد، ويوصي الأطباء بتناوله يومياً على الريق للوقاية من نزلات البرد، بسبب احتواء العسل على المواد المضادة للأكسدة، والتي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، وتهدئة السعال.





10- غسيل الأنف بالمحلول الملحي

في حالة الإصابة بالبرد، وانسداد الأنف، يمكن غسل الأنف من الداخل بالمحلول الملحي لتنظيف الجيوب الأنفية.



