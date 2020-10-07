شيخ الأزهر لرئيس الوكالة الأمريكية للتنمية: وقف الحروب والكراهية أيسر الطرق لحل مشكلات العالم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن، والوفد المرافق له.

وقال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنه حرص على لقاء فضيلة الإمام الأكبر رغم أن الزيارة مدتها يوم واحد، نظرًا لما تابعه من جهود كبيرة ومهمة لشيخ الأزهر والمؤسسة الأزهرية لزرع بذور الخير والسلام بين الناس ومحاربة كل أشكال العنف والتعصب وخطاب الكراهية، وهو ما تسعى إليه الوكالة الأمريكية من أجل الارتقاء بالإنسان، وبذل الجهود الرامية إلى بحث وحل مشكلات التنمية الاقتصادية والحرية الدينية، مؤكدًا حرص الوكالة على التعاون مع الأزهر لاقتلاع جذور الكراهية والإرهاب في العالم، وأن الأزهر مؤسسة دينية ذات سمعة كبيرة وتُخرج سفراء ينتشرون عبر العالم، مضيفا أن الجهود التي يبذلها الأزهر لا تخدم مصر فقط وإنما تخدم الإسلام عمومًا.

من جانبه، قال فضيلة الإمام الأكبر إن أيسر الطرق لحل مشكلات التنمية الاقتصادية في العالم هو وقف الحروب وخطاب الكراهية والمحاربة الجادة للتطرف والإرهاب، ومحاربة المتطرفين أيا كانت انتماءاتهم الدينية وليس محاربة الدين، وذلك كله لن يكون إلا بعد بحث الأسباب الحقيقة للإرهاب ووضع الحلول لها بكل صدق وموضوعية، وجعل الحفاظ على الإنسان وحمايته هو الهدف الأسمى فوق أي اعتبارات، مؤكدًا فضيلته أن الأزهر ضمير الأمة وهو أول من تنبه لخطورة التطرف والإرهاب وعمل على محاربته، تُحركنا في ذلك مسؤوليتنا الدينية والإنسانية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شيخ الازهر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

4 أندية تتنافس لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

المقاصة يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 4 ساعات

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 17 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

سر هزيمة "ترامب" لكورونا في 3 أيام

منذ ساعتين و 49 دقيقة

اتحاد الكرة يثير الجدل بسبب عقوبة نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية في مدة غياب محمد محمود عن الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد تجدد الإصابة.. اتجاه لرفع إسم محمد محمود من قائمة الأهلي

منذ ساعة و نصف

أم تقتل طفلها لممارسة الرزيلة مع عشيقها بحلوان.. وقرار من المحكمة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

11:58 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»