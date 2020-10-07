بولندا تسجل 3003 حالات إصابة جديد بفيروس كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في بولندا، اليوم الأربعاء، تسجيل 3003 حالات إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 75 حالة وفاة جديدة.

 

وتكافح بولندا الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تقوم بفرض قيود جديدة في محاولة لتفادي الإغلاق الكامل.

 

وكشفت السلطات الصحية البولندية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل الى 107319 إصابة مؤكدة بكورونا، أما الوفيات بين المصابين فبلغت 2792 حالة وفاة.

 

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