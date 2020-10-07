"الميكروباص اتقلب".. إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادث مروري بميدان الرماية

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أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بميدان الرماية اتجاه الهرم، اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وجار رفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية.



تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بميدان الرماية، غرب المحافظة، ودفع مدير المرور بالخدمات الأمنية، وأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية.



وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.