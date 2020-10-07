محافظ القليوبية يتسلم سيارة قلاب 50 طن تبرعا من بنك فيصل الإسلامي

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة، واستمرار الدعم للمنظومة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويد جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات، مقدما الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ سيارة قلاب 50 طن تبرع بها بنك فيصل الإسلامي للمحافظة بتكلفة تصل إلى اكثر من 3 مليون و150 ألف جنيه، حيثدتقدمت المحافظة بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة بنك فيصل الاسلامي بالقليوبية على دعمه المحافظة بشراء هذه المعدة لدعم منظومة النظافة مطالبا جميع المؤسسات الأخرى بالمشاركة في مثل تلك المبادرات.





وأكد المحافظ على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات.



