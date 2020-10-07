محافظ القليوبية يتسلم سيارة قلاب 50 طن تبرعا من بنك فيصل الإسلامي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة، واستمرار الدعم للمنظومة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويد جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات، مقدما الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ سيارة قلاب 50 طن تبرع بها بنك فيصل الإسلامي للمحافظة بتكلفة تصل إلى اكثر من 3 مليون و150 ألف جنيه، حيثدتقدمت المحافظة بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة بنك فيصل الاسلامي بالقليوبية على دعمه المحافظة بشراء هذه المعدة لدعم منظومة النظافة مطالبا جميع المؤسسات الأخرى بالمشاركة في مثل تلك المبادرات. 

وأكد المحافظ على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات.

رافق المحافظ، إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وأحمد إبراهيم زكي ممثل عن بنك فيصل الإسلامي، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأشرف قربة مدير إدارة النظافة.
محافظ القليوبية يتسلم سيارة قلاب 50 طن تبرعا من بنك فيصل الإسلامي
محافظ القليوبية يتسلم سيارة قلاب 50 طن تبرعا من بنك فيصل الإسلامي
محافظ القليوبية يتسلم سيارة قلاب 50 طن تبرعا من بنك فيصل الإسلامي
محافظ القليوبية يتسلم سيارة قلاب 50 طن تبرعا من بنك فيصل الإسلامي

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